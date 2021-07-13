Один человек погиб при взрыве газа в гостинице Геленджика

Один человек погиб при взрыве газа в частной гостинице Геленджика

В одной из частных гостиниц Геленджика произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа», — рассказал собеседник агентства. По данным РИА Новости, в результате происшествия еще три человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в абхазском курортном городе Гагры российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми — один ребенок погиб. Женщина отправилась купаться, несмотря на шторм и предупреждения персонала гостиницы. В какой-то момент сильное течение вынесло ее в море из реки Бзыбь.