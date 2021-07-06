Турист бросился спасать свою дочь в море и утонул на ее глазах

В Австралии мужчина бросился спасать тонущую девятилетнюю дочь и погиб на ее глазах. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в понедельник, 5 июля, на пляже в заливе Батманс на юго-востоке страны. Семья отправилась в путешествие на популярный среди серферов пляж. Во время отдыха туристы решили поплавать несмотря на сильные волны, однако в какой-то момент маленькая девочка начала тонуть.

Выбраться из воды ей помогли прохожие, но ее отцу оказать помощь не успели — мужчину начало уносить ко дну сильное течение. Прибывшие парамедики констатировали смерть 47-летнего австралийца.

Девочка была доставлена ​​в ближайшую больницу, ее состояние оценивается как стабильное. Отмечается, что это уже четвертый подобный случай в Новом Южном Уэльсе за последние 48 часов. До этого неподалеку от залива перевернулась лодка с тремя рыбаками, никому из них не удалось выжить.

Ранее в апреле отец и дочь из Великобритании умерли из-за сильного шторма в первый же день путешествия. Во время отпуска в графстве Корнуолл они вместе с собакой отправились пройтись вдоль берега несмотря на сильный ветер, однако так и не вернулись. Прибывшие экстренные службы обнаружили их тела, выброшенные на берег в ближайшей гавани.