На Кубани проверят гостиницы на предмет пожарной безопасности после взрыва

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил тщательно проверить гостиницы в Геленджике на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 13 июля сообщалось, что в частной гостинице Геленджика произошел взрыв газа, по предварительным данным, один человек погиб. Также сообщалось, что в результате происшествия еще три человека получили ранения.

На своей странице в Facebook Кондратьев написал, что «нужно проанализировать причины, еще раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности». Такого не должно повториться, подытожил губернатор.

Ранее сообщалось о том, что курортном городе Гагры российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми — один ребенок погиб.