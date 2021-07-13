В сети появились первые кадры с места взрыва газа в гостинице Геленджика «Азария». Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На ролике, снятом очевидцем из окна машины, видно здание гостиницы — на его первом этаже выбиты стекла и поврежден фасад. Один из автомобилей, припаркованных на прилегающей к отелю улице, помят и отброшен на противоположную сторону дороги. Также на кадрах можно заметить одного из пострадавших от взрыва — на земле сидит человек в обугленной одежде.

Утром 13 июля в одной из частных гостиниц Геленджика произошел взрыв газа, по предварительным данным, один человек погиб. Также сообщалось, что в результате происшествия еще три человека получили ранения.