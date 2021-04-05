Взрыв яхты с туристами на борту у берегов популярного курорта попал на видео

Несколько человек пострадали в результате взрыва туристической яхты на берегу популярного курорта в Австралии. Видео и подробности произошедшего публикует Daily Mail.

В воскресенье, 4 апреля, группа туристов возвращалась к своей яхте в порту острова Дангар после дозаправки судна — несколько человек успело зайти на борт, кто-то стоял на пристани. Как уточняет издание, как только капитан повернул ключ зажигания, прогремел мощный взрыв.

На кадрах видно, как люди перелезают через борт яхты обратно на пристань и убегают. Отмечается, что во время взрыва рядом находилось около 11 человек.

Очевидцы, стоявшие неподалеку, бросились на помощь. Сообщалось, что до прибытия экстренных служб они общими усилиями пытались самостоятельно потушить пожар и помочь раненым.

В результате взрыва пострадали восемь человек — двое из них отделались легкими травмами, четверо доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии, еще двое в критическом.

При этом само судно затонуло в порту. На место происшествия прибыли специалисты по опасным материалам. Причины пожара выясняются.