Случайный взрыв фейерверка на пляже напугал отдыхающих и попал на видео

В США рабочие случайно взорвали фейерверк на пляже, чем напугали отдыхающих. Произошедшее попало на видео, его публикует издание New York Post.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 июля, в прибрежном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. Бригада рабочих занималась подготовкой к ежегодному празднованию Дня независимости США, однако в какой-то момент на пляже прогремел взрыв.

На размещенных в сети кадрах видны серо-черные клубы дыма над пляжными зонтиками, а также убегающие в разные стороны люди. Кто-то из туристов продолжил отдыхать, наблюдая за всеобщей паникой издалека.

По данным пожарного управления Оушен-Сити, благодаря ограждениям, установленным на безопасном расстоянии от монтажных работ, никто из отдыхающих не пострадал. Впоследствии власти города были вынуждены отменить праздничный салют.

Ранее в апреле несколько человек пострадали в результате взрыва на туристической яхте у берега популярного курорта в Австралии. Мощный взрыв прогремел, как только капитан повернул ключ зажигания. Туристы были вынуждены прыгать с горящего судна на пристань.