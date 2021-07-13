Очевидица поделилась подробностями взрыва в гостинице Геленджика

Жительница Геленджика Ольга Аданая поделилась подробностями взрыва бытового газа в гостинице «Азария». Ее слова приводит «Газета.ру».

По словам очевидицы, инцидент произошел в районе 7:50 утра. «Был очень сильный хлопок, потом еще грохот. Я была в машине, ехала по параллельной улице. Был дым, но запаха я не почувствовала, так как была в машине», — описала происходящее Аданая.

Женщина рассказала, что сразу же уехала с места происшествия вместе с ребенком. Также она добавила, что через пять-семь минут к гостинице «Азария» начали подъезжать машины сотрудников полиции.

Ранее, 13 июля, сообщалось о взрыве в одной из частных гостиниц Геленджика. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Они были госпитализированы с различными травмами и ожогами в местное лечебное учреждение.