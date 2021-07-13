Стало известно о числе пострадавших при взрыве газа в гостинице Геленджика

При взрыве газа в гостинице Геленджика «Азария» погиб один человек, еще пятеро пострадали

В Геленджике в результате взрыва газа в гостинице «Азария» погиб один человек и еще пятеро, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, опубликованному на сайте ведомства.

Как уточняется, инцидент произошел утром 13 июля на первом этаже гостиничного комплекса «Азария», в результате которого один человек, находившийся на тот момент на улице, скончался на месте. Пятеро россиян, в том числе 14-летняя девочка, были госпитализированы с различными травмами и ожогами в местное лечебное учреждение.

На месте происшествия уже работают специалисты — группа следователей и криминалистов следственного управления выясняют причины и обстоятельства инцидента. Также сообщалось о решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Утром 13 июля в одной из частных гостиниц Геленджика произошел бытовой взрыв газа, по предварительным данным, сообщалось о гибели одного человека. Позже в сети появились первые кадры с места происшествия — на ролике, снятом очевидцем из окна машины, видно здание отеля — на его первом этаже выбиты стекла и поврежден фасад.

