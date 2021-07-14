В Геленджике ввели режим ЧС после взрыва газа

В нескольких кварталах Геленджика ввели режим ЧС после взрыва газа в гостинице «Азария»

Режим ЧС ввели в нескольких кварталах Геленджика после взрыва бытового газа в гостинице «Азария». Об этом сообщается на сайте министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Уточняется, что режим введен с 16:00 в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская. На данный момент проводится следствие, уточняются причины взрыва.

Взрыв в одной из частных гостиниц Геленджика произошел 13 июля. В результате происшествия погиб один человек, еще пятеро, в том числе 14-летний ребенок, пострадали. Они были госпитализированы с различными травмами и ожогами в местное лечебное учреждение.