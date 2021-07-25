Россиянин погиб из-за взрыва на участке около дома

Мужчина погиб в результате взрыва на участке около дома в поселке городского типа Жарковский Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По предварительной версии, на придомовой территории сработало взрывное устройство, добавил собеседник агентства. В СУ СК по области подтвердили факт произошедшего. Там сообщили, что погибший россиянин — мужчина 1957 года рождения. При этом обстоятельства и причины случившегося на данный момент устанавливаются, уточнили следователи.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, сотрудники МВД и МЧС, а также проводится доследственная проверка и опрос очевидцев.

23 июля жительница поселка Пенькозаводской Орловской области погибла в результате взрыва газа в жилом доме. Еще один мужчина получил травмы.