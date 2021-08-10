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Власти назвали примерную дату подачи кислорода в больнице Владикавказа

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подача кислорода в больнице Владикавказа, где после поломки кислородной системы скончались пациенты с COVID-19, должна быть восстановлена в ближайшие два дня. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Подачу кислорода по основной схеме восстановят 10 августа или 11 августа.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, которая поставляла кислород для больных. В результате аварии умерли девять человек, среди них — восемь женщин и мужчина в возрасте от 47 до 85 лет.

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