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В Северной Осетии оценили работу медиков во время аварии на кислородной станции

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло оценил работу медицинского персонала больницы во Владикавказе во время аварии на кислородной станции. Его слова передает РИА Новости.

«Медицинский персонал молодцы, они начали подключать тяжелых больных, кто находится на ИВЛ, к баллонам», — сказал Меняйло. Он добавил, что на месте ЧП сконцентрировали скорую помощь и реанимобили, а также начали подвоз баллонов с кислородом. Помимо этого, настроена резервная линия подачи кислорода.

9 августа девять человек погибли в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии из-за прорыва трубы, которая поставляла кислород для больных.

Минздрав Северной Осетии подтвердил эту информацию. В ведомстве сообщили, что погибшие пациенты — восемь женщин и один мужчина, им было от 47 до 85 лет. Там подчеркнули, что они находились в крайне тяжелом состоянии.

Минздрав России направил во Владикавказ группу анастезиологов-реаниматологов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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