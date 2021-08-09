СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии

Следственный комитет (СК) России по Республике Северная Осетия — Алания возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии из-за аварии на кислородной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали следователи, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц“). В пресс-службе главы и правительства региона подтвердили, что причиной смерти пациентов стала кратковременная остановка подачи кислорода.

Власти пообещали ️проверить кислородные системы всех больниц Северной Осетии после трагедии.

В Минздраве Северной Осетии добавили, что среди погибших пациентов были восемь женщин и мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Все они находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

О происшествии стало известно 9 августа. Минздрав России направил во Владикавказ группу анастезиологов-реаниматологов.