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В российском регионе заявили о нехватке кислорода для ИВЛ

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Власти Иркутской области заявили о нехватке кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и обратились за помощью в его поставках к российским регионам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региона.

Региональные производители не могут обеспечить необходимый объем из-за большой потребности, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Ежесуточный запас кислородного питания пополняется региональными поставщиками. Но в связи с ростом числа заболевших нам требуется больший объем кислорода. Поэтому я принял решение обратиться в другие субъекты, которые готовы нам отгружать дополнительные объемы кислорода», — сказал Кобзев и добавил, что в регион уже поступило 26 тонн кислорода из Томска, есть договоренности о поставках с Новосибирском и Красноярском.

В Иркутской области развернуто 5973 койки для коронавирусных больных, из них 2200 — с кислородным доступом.

Ранее сообщалось, что три пациента погибли из-за сбоя в подаче кислорода в реанимации больницы в Никольском. Инцидент произошел в отделении для больных коронавирусной инфекцией. Все пациенты были в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно без аппаратов ИВЛ.

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