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Больницы под Петербургом перестанут лечить пациентов без антител и прививки

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Фото: РИА Новости

Плановую медицинскую помощь в больницах Ленинградской области можно будет получить только при предъявлении документов о вакцинации от COVID-19, медотводе от нее или документов, подтверждающих наличие антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Плановая медпомощь в условиях стационара в желтой и зеленой зонах, а также прохождение различных медкомиссий в красной, желтой и зеленой зонах теперь возможны не только при наличии документа, подтверждающего полный курс вакцинации от COVID-19, но и при наличии заключения иммунологической комиссии о медотводе», — говорится в сообщении. Также в стационары под Петербургом будут принимать переболевших коронавирусом с результатом теста, проведенного не более месяца назад.

Уточняется, что территория Ленинградской области разделена на зоны по цвету в зависимости от эпидемиологической ситуации: на красную, желтую и зеленую (от наиболее худшей к благоприятной).

Ранее сообщалось, что в Москве количество пациентов с COVID-19, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), за две недели увеличилось почти в два раза и достигло 709. Уточняется, что, по данным на 14 июня, их количество составляло 457 человек.

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