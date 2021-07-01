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Количество пациентов с COVID-19 на ИВЛ в Москве увеличилось почти вдвое

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Количество пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ в Москве, за две недели увеличилось почти в два раза и достигло 709. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Уточняется, что, по данным на 14 июня, их количество составляло 457 человек.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что почти у всех пациентов с коронавирусом, которые находятся на ИВЛ, обнаружен «дельта»-вариант. Он отметил, что на данный момент больные тяжелее переносят COVID-19.

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