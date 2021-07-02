Минпромторг призвал металлургов экономить кислород ради больниц

Минпромторг призвал металлургические компании снизить потребление технического кислорода при производстве стали, чтобы производители газа могли больше поставлять медицинского кислорода в больницы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По информации издания, первый замминистра промышленности Василий Осьмаков предложил проработать возможность временно перераспределить мощности производителей, чтобы не допустить дефицита газа для нуждающихся в кислородотерапии больных COVID-19. Такое решение было предложено после требования премьер-министра Михаила Мишустина обеспечить медицинские учреждения достаточным запасом кислорода.

Также стало известно, что ведомство разослало крупнейшим металлургическим предприятиям письмо с просьбой предоставить сведения об объемах закупки технических газов. В Минпромторге предупредили, что эти контракты могут быть пересмотрены, поскольку объем произведенного медицинского кислорода «стремительно сокращается».

Металлургические заводы используют технический кислород для производства чугуна и стали. Медицинский кислород отличается от технического минимальными количествами примесей.

23 июня Мишустин подчеркнул, что необходимо подготовиться к новым вызовам, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министр рекомендовал главам регионов сформировать достаточный резерв коечного фонда для пациентов с COVID-19.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 высказался в адрес противников вакцинации, которые распространяют в соцсетях «теории заговора вокруг вакцин». Он предложил тем, кого никакие разъяснения не убеждают в пользе вакцинации, последними получать медицинскую помощь. «Пусть почувствует, насколько это страшно — нехватка кислорода», — заявил он.