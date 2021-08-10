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Стало известно о проблемах с кислородным оборудованием в больнице Владикавказа

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Фото: Елена Царагаева / ТАСС

В больнице во Владикавказе, где из-за прорыва кислородной трубы погибли 11 пациентов с COVID-19, было много проблем с оборудованием. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным авторов канала, в медицинском учреждении не было документов на систему кислорода. Кроме того, сотрудники больницы не проходили обучение для работы со специальным оборудованием — систему якобы обслуживал бывший сотрудник оборонного завода.

Как сообщает Telegram-канал, Ростехнадзор предупреждал больницу о несоответствии оборудования требованиям ведомства. В марте на учреждение составили протокол о нарушении. В апреле в министерстве здравоохранения республики ответили, что проблемы устраняются.

Главврач больницы заявил, что между отключением основной подачи кислорода и подключением резервных баллонов прошло 2-3 минуты. По данным следствия, это время составляло от 10 до 40 минут.

Инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии 9 августа. Из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Однако, по данным властей, двое из них скончались не из-за аварии. Как сообщили в региональном Минздраве, главной причиной случившегося является системный сбой.

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