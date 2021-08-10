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В Минздраве Северной Осетии назвали главную причину гибели 11 пациентов

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Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Главной причиной аварии в больнице Северной Осетии, где погибли 11 человек, стал системный сбой. Такую версию назвал врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев, сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — заявил Тебиев.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, поставляющей кислород для пациентов. Сообщалось, что в результате аварии умерли девять человек — восемь женщин и мужчина, все пациенты в возрасте от 47 до 85 лет.

Позже стало известно о гибели еще двух пациентов, однако власти заявили, что их смерть не является следствием аварии.

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