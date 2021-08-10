Власти прокомментировали смерть еще двух пациентов больницы во Владикавказе

Смерть еще двух пациентов в больнице во Владикавказе не является следствием аварии. Так прокомментировал информацию об увеличении числа жертв после прорыва трубы с кислородом в медицинском учреждении Северной Осетии врио главы республики Сергей Меняйло, передает «Интерфакс».

Ранее появилась информация о том, что еще двое мужчин скончались в результате аварии с кислородом в больнице Северной Осетии и количество погибших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

В ответ на это Меняйло заявил, что два пациента с COVID-19 умерли ночью на кислородной поддержке. У них было «критическое» поражение легких.

Прорыв трубы, которая поставляет кислород пациентам, произошел 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии. По данным властей, причиной аварии стал системный сбой.