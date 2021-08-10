В больнице Северной Осетии выявили техпроблемы и халатность должностных лиц

В рамках проверки аварии в больнице Северной Осетии правоохранители выявили технические проблемы, а также халатность в работе должностных лиц. Об этом рассказал врио главы региона Сергей Меняйло, передает ТАСС.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, и халатность должностных лиц», — уточнил он.

Меняйло добавил, что власти Северной Осетии установят роль всех должностных лиц, ответственных за ЧП в больнице Владикавказа.

9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. При этом, как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой.