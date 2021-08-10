В больнице Владикавказа вновь возникли проблемы с кислородным оборудованием

В Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, где ранее после прорыва кислородной трубы скончались 11 человек, вновь возникли проблемы с кислородным оборудованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Давление кислорода упало в ходе проведения восстановительных работ.

«Давление подачи кислорода снизилось, подключены резервные системы, все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем», — сообщили в пресс-службе.

9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой. Главврача медучреждения Владимира Плиева подозревают в халатности. По версии следствия, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.