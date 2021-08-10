Главврача больницы во Владикавказе задержали после гибели девяти пациентов

Главврача больницы во Владикавказе задержали после после гибели девяти пациентов из-за прорыва кислородной трубы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления следственного комитета по Республике Северная Осетия.

«В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы», — сообщили в пресс-службе.

Главврача больницы подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы скончались 11 пациентов с COVID-19. Однако, по данным властей, двое из них скончались не в результате аварии. Как сообщили в региональном Минздраве, главной причиной случившегося является системный сбой. Позднее появилась информация, что в медицинском учреждении было много проблем с оборудованием.