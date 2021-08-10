В поставлявшей кислород в больницу Северной Осетии фирме рассказали о ЧП

Представитель фирмы, занимающейся поставкой кислорода в больницу Северной Осетии, где произошел прорыв трубы, рассказала, что компания не имеет отношения к ЧП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Следственный отдел забрал все документы, проверили все, и про трассу. Мы никакого отношения ни к трассе, ни к этим работам не имеем. Мы полтора года только работаем», — заявила представитель фирмы Анна Морозова.

Также она отметила, что утечка кислорода произошла на старой линии, которая находится в эксплуатации больше семи лет.

Как пишет издание, фирма «ИП Морозова» занималась поставкой кислорода и монтажом в больнице — в апреле 2020 года с врио руководителя медучреждения был заключен соответствующий договор. Стоимость контракта составила 355 тысяч рублей.

9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи Северной Осетии произошел прорыв трубы, поставляющей кислород для пациентов, в результате погибли 11 человек. При этом, как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой.