Россия
 
Последние новости
Блогера Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Тысячи жителей Германии получили физраствор вместо вакцины от коронавируса
Сын Елизаветы II отказался сотрудничать со следствием по делу об изнасиловании
Обнаружен крупнейший птерозавр Австралии
ЦУМ оказался замешан в международном скандале 
Рынок труда в США побил рекорд
Познер ответил на критику из-за слов о заслуженном наказании России на Олимпиаде
В России появился уникальный прозрачный мост на высоте 2320 метров
Происходящее в задымленном от пожаров российском аэропорту показали на видео
Россиянку осудили за торговлю собственными детьми
Новости партнеров
Прослушать новость

Десятилетняя россиянка умерла на приеме у стоматолога

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Getty

В Тольятти десятилетняя россиянка умерла в стоматологическом кресле. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Согласно версии следствия, девочка пришла на прием 8 августа в одну из частных стоматологических клиник города. Ей начали лечить кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После того как наркоз начал действовать, врачи зафиксировали у ребенка нарушение сердечного ритма.

По данным следователей, проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата и была зафиксирована клиническая смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в городе Шахты Ростовской области на пятилетнюю девочку опрокинули таз с горящим бензином. Ребенка госпитализировали с обширными ожогами тела, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Россиянка скончалась в больнице.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СК возбудил уголовное дело после гибели пациентов в больнице Северной Осетии
Россиянин разозлился на жену и убил полуторамесячного сына ударом об пол
Пытавшаяся разнять драку россиянка врезалась в толпу на машине и убила человека