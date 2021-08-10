Десятилетняя россиянка умерла на приеме у стоматолога

В Тольятти десятилетняя россиянка умерла в стоматологическом кресле. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Согласно версии следствия, девочка пришла на прием 8 августа в одну из частных стоматологических клиник города. Ей начали лечить кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После того как наркоз начал действовать, врачи зафиксировали у ребенка нарушение сердечного ритма.

По данным следователей, проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата и была зафиксирована клиническая смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее в городе Шахты Ростовской области на пятилетнюю девочку опрокинули таз с горящим бензином. Ребенка госпитализировали с обширными ожогами тела, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Россиянка скончалась в больнице.