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В России на пятилетнюю девочку опрокинули таз с горящим бензином

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Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

В городе Шахты Ростовской области пятилетняя девочка скончалась после того, как на нее опрокинули таз с горящим бензином. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления региона.

В июне 2021 года в гараже одного из домов загорелся отработанный бензин в железном тазу. Владелец гаража попытался вынести его из помещения, но столкнулся с пятилетней дочкой, в результате чего горящий бензин вылился на ребенка. Девочку госпитализировали с обширными ожогами тела. В больнице она умерла.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура региона проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Борисоглебск Воронежской области девятилетний ребенок загорелся во время игры с мангалом. Когда он поджег ветки, в его руке взорвалась бутылка с жидкостью для розжига, после чего загорелась его одежда.

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