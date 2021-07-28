Девятилетний россиянин загорелся во время игры с мангалом

В городе Борисоглебск Воронежской области девятилетний ребенок загорелся во время игры с мангалом. Об этом сообщает ВГТРК «Воронеж».

По данным телеканала, происшествие случилось 25 июля. Мальчик играл во дворе и складывал ветки в мангал. Когда он поджег ветки, в его руке взорвалась бутылка с жидкостью для розжига, после чего загорелась его одежда.

Ребенка госпитализировали с ожогами 18 процентов тела, он находится в отделении травматологии и ортопедии. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни ничего не угрожает.

13 июля сообщалось, что житель города Фокино в Приморском крае устроил взрыв, собирая специальное устройство для глушения рыбы. Пострадал один человек, сам россиянин получил незначительные травмы. Его доставили в полицию для разбирательства. Какое именно устройство собирал мужчина, в МВД не уточнили.