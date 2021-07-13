Россиянин собрался глушить рыбу и устроил взрыв

В городе Фокино Приморского края местный житель собрался глушить рыбу и устроил взрыв, пока собирал специальное устройство. Об этом сообщил представитель регионального управления МВД, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, взрыв произошел на улице Белашева, 16. Пострадал один человек. Сам россиянин получил незначительные повреждения, его доставили в полицию для разбирательства.

В МВД не уточнили, какое именно взрывное устройство собирал мужчина.

Прокуратура Приморского края организовала проверку.

В сентябре 2020 года в Подмосковье мужчина решил разжечь костер бензином и едва не устроил крупный пожар. Произошедшее попало на видео, на записи видно, что мужчина налил горючее в тлеющие угли. Струя вспыхнула, огонь перекинулся на россиянина. Тогда он выбросил канистру в бассейн, однако его конструкция загорелась, после чего огонь перекинулся на траву во дворе. На кадрах также видно, что у мужчины загорелась штанина — он прыгнул в воду, чтобы ее потушить.