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Россиянка погибла на берегу реки от удара молнии

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Фото: Unsplash

В Стерлитамакском районе Башкирии женщина погибла от удара молнии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Башкортостан передает «Интерфакс».

Несчастный случай произошел в районе села Кунакбаево на берегу реки Стерля. Погибшей было 38 лет.

В ведомстве указали, что из-за попадания молний вспыхнуло несколько пожаров. В частности, в селе Нагаево загорелся жилой дом, к настоящему моменту пожар ликвидировали. Кроме того, в микрорайоне Шакша пожарным удалось потушить возгорание двухэтажного бревенчатого дома. Пострадавших при инцидентах нет.

Ранее сообщалось об еще одной жертве стихии. В селе Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области в россиянина во время поездки на скутере ударила молния. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

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