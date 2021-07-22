Россиянка погибла на берегу реки от удара молнии

В Стерлитамакском районе Башкирии женщина погибла от удара молнии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Башкортостан передает «Интерфакс».

Несчастный случай произошел в районе села Кунакбаево на берегу реки Стерля. Погибшей было 38 лет.

В ведомстве указали, что из-за попадания молний вспыхнуло несколько пожаров. В частности, в селе Нагаево загорелся жилой дом, к настоящему моменту пожар ликвидировали. Кроме того, в микрорайоне Шакша пожарным удалось потушить возгорание двухэтажного бревенчатого дома. Пострадавших при инцидентах нет.

Ранее сообщалось об еще одной жертве стихии. В селе Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области в россиянина во время поездки на скутере ударила молния. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи.