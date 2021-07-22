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Россиянин скончался от удара молнией во время езды на скутере

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Фото: Unsplash

Россиянин умер от удара молнией во время поездки на скутере. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области сообщает «Блокнот Воронеж».

Несчастный случай произошел 21 июля в селе Осетровка Верхнемамонского района. Во время поездки на скутере на открытой местности в местного жителя попала молния. Очевидцы вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медиков.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что еще двое россиян скончались от удара молнии. Происшествие случилось на озере Балтым в Свердловской области. Один из них умер сразу, второго попытались спасти, но безуспешно.

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