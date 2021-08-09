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Россиянин разозлился на жену и убил полуторамесячного сына ударом об пол

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Фото: ГТРК «Амур»

Житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 6 марта мать ребенка находилась у родственников. Муж просил вернуться и помочь ему с купанием младенца, но та ответила отказом.

Тогда россиянин разозлился и с силой швырнул ребенка на кафельный пол «с целью "выплеснуть" свои эмоции к его матери», после чего отнес его в комнату, где ударил еще несколько раз. Затем он успокоил младенца и уложил его спать, однако утром обнаружил, что ребенок мертв.

9 августа прокуратура Амурской области утвердила в отношении мужчины обвинительное заключение по пункту 6 части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»). Мать признали виновной и привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

2 августа жительница Южно-Сахалинска убила двухмесячного сына, задавив его во сне. В отношении женщины возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

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