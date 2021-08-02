Россиянка во сне задавила собственного ребенка

Жительница Южно-Сахалинска во сне убила собственного ребенка, задавив его своим телом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

«В отношении 26-летней жительницы областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации — причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении

По предварительной версии следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване и во сне своим телом задавила ребенка. Сообщается, что смерть младенца наступила в результате «механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота».

По данным портала АСТВ, ранее эта же женщина уже была судима за смерть дочери. Ребенок утонул в ванне в январе 2020 года. Девочке был 1 год и 4 месяца. Тогда подозреваемая получила условный срок.

В настоящее время расследование продолжается. Мать малыша находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина проломил череп двухмесячному ребенку в попытке ударить его мать. В ходе проверки выяснилось, что младенец нигде не зарегистрирован.