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Россиянин проломил череп двухмесячному ребенку в попытке ударить его мать

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Младенец был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга после бытового конфликта между мужчиной и женщиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в квартире жилого дома по проспекту Энгельса в Выборгском районе города. По информации телеканала, россиянин пытался ударить мать ребенка, однако промахнулся и проломил череп двухмесячному ребенку.

Уточняется, что несовершеннолетний нигде не зарегистрирован. Выясняется также статус отношений между участниками конфликта.

О похожем случае в Северной столице сообщалось 26 июля — тогда пьяный мужчина во время ссоры хотел пнуть жену, но попал по новорожденной дочери. Девочку, которой меньше месяца, госпитализировали с травмой головы. Отца ребенка поместили в изолятор временного содержания.

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