В России младенец умер из-за неправильных настроек аппарата ИВЛ

В областной больнице Кемерова умер младенец, которого врачи подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Как указывает канал, россиянка родила здорового ребенка, но когда его перевели в детское отделение, состояние младенца ухудшилось. Врачи подключили новорожденного к аппарату ИВЛ, а через несколько дней он скончался. Выяснилось, что смерть наступила в результате легочно-сердечной недостаточности. Она произошла из-за неправильных настроек аппарата врачами.

Россиянка обратилась в суд, который вынес решение выплатить один миллион рублей в качестве компенсации. О том, будут ли наказы виновные в смерти младенца, — не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Бурятии 17-летний подросток обратился в детскую республиканскую больницу с сильной болью в животе. Дежурный врач принял решение отправить его домой, и после этого больной умер. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).