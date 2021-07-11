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В Москве 13-летний подросток выбросил новорожденную сестру из окна

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Под окнами жилого дома в Москве нашли тело новорожденной. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, 13-летний подросток, страдающий аутизмом, выбросил из окна седьмого этажа свою сестру. Девочка, родившаяся восемь дней назад, погибла. Местонахождение родителей на момент случившегося неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по факту случившегося по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»), рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

«Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием», — добавила она.

Следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

8 июня сообщалось, что в Самаре пьяная 23-летняя местная жительница свесила ребенка из окна шестого этажа в целях воспитания, но не смогла его удержать. Трехлетняя девочка упала и разбилась насмерть.

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