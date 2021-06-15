Выбросившей младенца с 13-го этажа москвичке дали 17 лет

Московский городской суд приговорил к 17 годам лишения свободы 31-летнюю местную жительницу Дарью Шавелкину, которая выбросила из окна 13-го этажа грудного ребенка подруги. Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

3 июня сообщалось, что государственный обвинитель запросил женщине 18,5 года за убийство малолетнего.

По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемая гостила у подруги, проживающей на улице Летчика Ульянина в Москве. Когда та отвлеклась и вышла в другую комнату, женщина взяла ее трехмесячную дочь и выбросила из окна 13-этажного дома.

Инцидент произошел на почве конфликта женщины с матерью ребенка. Кроме того, по словам самой убийцы, это случилось на фоне обострения у нее психического расстройства. Однако, согласно результатам экспертизы, она симулировала болезнь.

Сообщалось, что обвиняемая находилась на седьмом месяце беременности в момент совершения преступления.