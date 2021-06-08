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Пьяная россиянка сбросила с балкона шестого этажа кричащую «боюсь, боюсь» дочь

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В Самаре пьяная 23-летнаяя местная жительница свесила ребенка из окна шестого этажа в целях воспитания, но не смогла его удержать. Трехлетняя девочка упала и разбилась насмерть, кадры опубликованы в паблике «Подслушано Самара» во «ВКонтакте».

На видео слышно, как трехлетняя девочка кричит: «Боюсь я!». На это обращает внимание прохожий и пытается помочь, но через несколько секунд ребенок падает с шестого этажа.

По данным Telegram-канала Life Shot, пьяная россиянка держала дочь за майку, которая вскоре порвалась. Очевидцы рассказывают, что после случившегося мать спустилась вниз за ребенком, схватила его и унесла в квартиру.

В Следственном комитете Самарской области сообщили, что подозреваемая задержана, ведутся следственные действия. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК («Убийство малолетнего»).

Ранее сообщалось, что в Москве женщина выбросила из окна грудного ребенка подруги, младенец скончался. При этом она сама ждала ребенка и приехала, чтобы забрать бандаж для беременных.

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