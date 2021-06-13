Мать выбросила новорожденную и ее двухлетнего брата в окно и прыгнула следом

В Нью-Йорке, США, мать выбросила из окна второго этажа новорожденную и ее двухлетнего брата, после чего прыгнула следом. Об этом сообщает New York Post.

Дети выжили после падения. По словам соседа, ставшего свидетелем инцидента, женщина раздела малышей и разделась сама, после этого раздался звук удара об землю.

Мать не потеряла сознание после прыжка, она начала бить месячную девочку головой об асфальт, прежде чем очевидец перепрыгнул через забор и отобрал ребенка.

Пока к месту происшествия ехала полиция и скорая помощь, женщина говорила, как «устала быть одна», потом попросила соседа позаботиться о ее детях. Новорожденную госпитализировали в критическом состоянии, ее мать и брата доставили в больницу, их травмы оказались не опасными для жизни.

Ранее Флориде, США, голая женщина разгромила бар и закидала полицейских бутылками, прежде чем они применили электрошокер и задержали ее. Медицинское освидетельствование не выявило у нее в организме наркотиков, однако отмечается, что у нее был обнаружен фентаниловый пластырь, обладающий обезболивающим действием, в районе лобка. Тине Киндред предъявлено обвинение в нанесении побоев с отягчающими обстоятельствами и причинение ущерба в несколько тысяч долларов.