Вынесен приговор уморившей миллионера голодом ради наследства женщине

В Великобритании вынесен приговор супругам Линде (Lynda) и Уэйну Рикардам (Wayne Rickard). Их подозревали в том, что они уморили голодом своего домовладельца — миллионера Джеймса Сутерана (James Sootheran), пишет BBC News.

Линду Рикард признали виновной в убийстве Сутерана и приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения спустя 28 лет. Уэйн Рикард, который допустил убийство, проведет за решеткой десять с половиной лет.

Ранее сообщалось, что Рикарды с 2006 года жили в сельском доме, принадлежавшем Сутерану. По версии следствия, они планировали обокрасть его престарелую мать Джой и его самого. Для этого Линда Рикард подделала их завещания, чтобы после их смерти получить половину имения Джой и треть состояния Сутерана.

В 2012 году Джой скончалась в возрасте 92 лет, а спустя 18 месяцев умер и Сутеран, которому было 59 лет. Перед смертью он оказался прикован к постели и полностью зависел от Линды Рикард, которая стала его сиделкой. К марту 2014 года Сутеран похудел до 57 килограммов и умер от легочной инфекции, развившейся на фоне истощения.