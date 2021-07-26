Падение детей с коляской на рельсы в Петербурге попало на видео

Падение малолетних детей с коляской на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как мать идет с коляской с младенцем и вторым ребенком. В какой-то момент женщина остановилась, но старший двухлетний ребенок покатил коляску, в которой сидел восьмимесячный младенец, вперед. В итоге дети вместе с коляской упали на рельсы. Очевидцы и сотрудники вокзала бросились им на помощь.

Оба ребенка госпитализированы, они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица. По данным канала, инцидент произошел, когда семья из семи человек прибыла на вокзал, чтобы отправиться на отдых в Анапу.

Ранее сообщалось, что участник последнего сезона шоу «Голос. Дети» попал под поезд в Подмосковье. Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. Юноша не реагировал на крики стоящих рядом людей, хотя ехал медленно. По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. В поселке близкие мальчика живут летом, погибший был в семье единственным ребенком.