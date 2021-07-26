Россия
 
Последние новости
Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии
Иран обвинили в задержке переговоров по ядерной сделке
Названа еще одна группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
В Госдуме прокомментировали решение о выводе войск США из Ирака
Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов
Байден объявил о прекращении военных миссий США в Ираке
Стало известно о состоянии первого президента Украины после операции
В России задумали легализовать аукционы «блатных» номеров
Тренер фехтовальщицы сделал ей предложение в прямом эфире на Олимпиаде
Новости партнеров
Прослушать новость

Падение детей с коляской на рельсы в Петербурге попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Падение малолетних детей с коляской на рельсы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как мать идет с коляской с младенцем и вторым ребенком. В какой-то момент женщина остановилась, но старший двухлетний ребенок покатил коляску, в которой сидел восьмимесячный младенец, вперед. В итоге дети вместе с коляской упали на рельсы. Очевидцы и сотрудники вокзала бросились им на помощь.

Оба ребенка госпитализированы, они получили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лица. По данным канала, инцидент произошел, когда семья из семи человек прибыла на вокзал, чтобы отправиться на отдых в Анапу.

Ранее сообщалось, что участник последнего сезона шоу «Голос. Дети» попал под поезд в Подмосковье. Он ехал в плеере на мопеде и не услышал предупредительные сигналы. Юноша не реагировал на крики стоящих рядом людей, хотя ехал медленно. По свидетельству очевидцев, шансов выжить у него не было. В поселке близкие мальчика живут летом, погибший был в семье единственным ребенком.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Участник последнего сезона «Голос. Дети» попал под поезд
Спасение лежащего на рельсах пьяного россиянина перед поездом попало на видео
Спасение прохожим провалившегося под лед ребенка в России попало на видео