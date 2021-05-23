Спасение лежащего на рельсах пьяного россиянина перед поездом попало на видео

В Воронежской области пьяный местный житель лег на рельсы, его удалось спасти перед приближением поезда. Действия очевидцев попали на видео, ролик опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что мужчина лежит на рельсах, при этом железнодорожный переезд закрыт для автомобилей. К нему подходят дежурная и водители, которые втроем оттаскивают его на дорогу. Через несколько секунд появляется поезд. На этом запись заканчивается.

Как рассказал один из очевидцев, россиянин шел по дороге, качаясь. Сначала он стучался в окна машин, а когда ему никто не открыл, демонстративно пошел на рельсы. Мужчина отметил, что действие происходило в 10-15 километрах от Воронежа. Он добавил, что не знает, чем все закончилось.