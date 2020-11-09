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Спасение провалившегося под лед ребенка в России попало на видео

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Школьник провалился под лед в водоеме в городе Краснотурьинске Свердловской области. Он не мог выбраться самостоятельно, на помощь ему пришел случайный прохожий. Очевидец снял спасение на видео, его опубликовал E1.RU.

На кадрах видно, что мальчик находится в воде, вокруг него лед. К нему подползает мужчина и медленно вытягивает на поверхность. Рядом стоят еще двое и наблюдают за происходящим. В итоге мужчина и спасенный ребенок вместе уходят к берегу.

Издание отмечает, что на вид мальчику 10-12 лет. Позже к месту инцидента подъехали сотрудники МЧС, но к тому моменту их помощь уже не понадобилась. Информация о состоянии школьника не уточняется.

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