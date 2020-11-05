Путин посмертно наградил пытавшуюся спасти подругу школьницу

Президент России Владимир Путин посмертно наградил российскую школьницу, которая пыталась спасти свою утопающую подругу, медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ опубликован на едином портале правовой информации.

Трагедия произошла в январе текущего года на реке Сейм. 10-летняя девочка пыталась спасти свою подругу, которая провалилась под лед. Однако это не помогло, и в результате обе школьницы утонули.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин посмертно вручил россиянке ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

В октябре сообщалось, что в Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска двое маленьких детей вышли поиграть на лед и погибли. По данным МЧС, на водоеме они находились без взрослых.