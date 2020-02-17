Спасение провалившихся под лед лошадей россиянами попало на видео

Конезаводчики из Иглинского района Бурятии спасли нескольких лошадей, которые провалились под лед на реке. Один из мужчин снял произошедшее на видео, автор ролика опубликовал его в своем Instagram.

«Нестабильные погодные условия зимы явились следствием данной ситуации. Лошади зашли на лед по привычке, думая что лед там как всегда с полметра», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как шесть лошадей пытаются выкарабкаться из холодной воды на лед, еще одно животное фермеры уже вытащили. Одну за одной они вытягивают остальных с помощью трактора и веревки. Весь процесс занял около восьми минут. При этом на последнего коня у россиян ушло около трех минут, так как перепуганное животное никак не удавалось поймать веревкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!