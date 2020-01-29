Нефтяник спас вмерзших в лед котят чашкой теплого кофе

Нефтяник из канадского города Драйтон-Валли, провинция Альберта, спас трех вмерзших в лед котят с помощью чашки теплого кофе. Об этом сообщает сайт People.

Сотрудник нефтяной компании Кендалл Дивиш (Kendall Diwisch) нашел на дорожке возле одной из скважин трех котят. Их хвосты вмерзли в лед, и животные не могли пошевелиться. По всей видимости, кто-то выбросил котят, и они провели на улице всю ночь.

Канадец вылил на котят свой утренний кофе, чтобы растопить лед. Он забрал их домой, накормил и напоил. О своей находке Дивиш написал в Facebook: «Они выглядят здоровыми и дружелюбными. Если кто-то хочет взять их в семью, дайте мне знать, так как им нужен дом».

Позже он сообщил, что всех котят забрала семья Трайдеров (Trider). Животные будут жить вместе, и их не придется разлучать. Местный приют для животных поблагодарил Дивиша за спасение котят и за то, что он помог им найти хозяев.

Ранее сообщалось, что житель Торонто спас своего кота, застрявшего на балконе многоэтажного здания. Мужчина прошел по узкому парапету многоэтажного здания, чтобы добраться до питомца.

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