Мужчина прошел по парапету многоэтажного дома и спас своего кота

dailymail.co.uk

Житель Торонто спас своего кота, застрявшего на балконе многоэтажного здания. Видео опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчина идет по узкому парапету многоэтажного здания в районе Либерти Виллидж, чтобы добраться до питомца. Владелец кота рассказал журналистам подробности произошедшего, однако попросил не называть его имени.

По словам мужчины, он заметил своего «обеспокоенного» питомца на соседнем балконе. Сначала он постучал к соседям, но тех не оказалось дома. Тогда канадец решил перелезть через балкон и пройти про парапету.

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