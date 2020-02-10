Российских рыбаков унесло на льдине в Финском заливе

В Приморском районе Санкт-Петербурга двадцать рыбаков оказались на льдине. Для их спасения МЧС направило в Финский залив катер на воздушной подушке, сообщает «Фонтанка».
По информации издания, дрейфующих на льдине рыбаков напротив парка 300-летия Петербурга заметил и сфотографировал очевидец. Они оказались вдали от берега после того, как лед дал трещину. В пресс-службе городского управления МЧС изданию уточнили, что спасатели пытаются добраться до рыбаков.
Издание отмечает, что в Санкт-Петербурге запрет выхода на лед действует до 15 февраля.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев предложил взыскивать с рыбаков на льдинах затраты на их спасение. «Запрет выхода на лед дает право поднять вопрос о том, чтобы выставить счет за поисково-спасательную операцию, как минимум за горюче-смазочные материалы. Тем более что в это время силы и средства, задействованные в спасении, могут быть необходимы для реальной чрезвычайной ситуации», — сказал он.