Сотни российских рыбаков откололись и уплыли на льдине, 600 человек оказались отрезанными от берега в заливе Мордвинова на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что у побережья залива начался отлив и отжимный ветер. В результате в 20 метрах от берега во льду образовалась трещина около десяти метров шириной. На место происшествия прибыли спасатели, а также техника. К рыбакам организовали переправу с помощью лодок, также работает судно на воздушной подушке «Хивус». Ко взлету на случай необходимости подготовили вертолет Ми-8.

Похожий инцидент произошел на юге Сахалинской области 22 января. Тогда в заливе Мордвинова на отколовшейся льдине унесло 300 рыбаков.

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