Льдину с 300 российскими рыбаками унесло в море

Льдину с рыбаками унесло в море на юге Сахалинской области. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС России, в помощи нуждаются около 300 человек.

Инцидент произошел в заливе Мордвинова. К месту проишествия выдвинулись 18 спасателей и 14 единиц техники: автомобили, лодки, снегоходы и судно на воздушной подушке «Хивус». Кроме того, к взлету готов вертолет Ми-8.

По данным РИА «Сахалин-Курилы», с самого утра местным жителям в социальных сетях рассылаются сообщения с призывом не заходить на лед. «Ломает, крошит и уносит в море. Я стою перед большой трещиной шириной примерно три метра. Не знаю, как ее перепрыгнуть», — приводит агентство текст сообщения.

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