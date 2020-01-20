Россияне провалились под лед на Байкале и сняли «купание» на видео

Zakhar Sarapulov / Facebook

Двое российских туристов провалились под лед на Байкале и сняли это на видео. Записью в Facebook поделился автор ролика Захар Сарапулов.

Инцидент произошел в 300 метрах от берега, в районе мыса Малый Кадильный. По словам путешественника, на месте происшествия со дна озера бьет горячий ключ, в результате чего лед снизу подтапливается и становится более хрупким.

В общей сложности россияне провели в ледяной воде 17 минут. После этого, рассказал Сарапулов, они в промокшей одежде шли шесть километров до кордона Прибайкальского нацпарка. «Все обошлось благополучно, и мы даже не заболели, а наше купание оказалось заснято на go-pro», — сообщил он в посте.

Турист также составил инструкцию на случай падения под лед и посоветовал, в частности, не цепляться за льдины пальцами, больше работать локтями, ломать хрупкий лед, чтобы быстрее достичь прочного, а также выбираться из воды боком и не пытаться раздеться или выжать мокрую одежду, если с собой нет сухой.

10 января стало известно, что россияне не стали спасать туриста из Москвы, который провалился под лед на Байкале и едва не утонул. Трое путешественников снимали инцидент на камеру и объясняли тонущему другу, как выбраться на поверхность.

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